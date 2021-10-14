Эксперт заявил, что ковидом переболеют все

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция «останется с нами навсегда», сообщает РИА Новости .

Время от времени могут происходить всплески заболеваний, в результате полгода-год каждый человек будет заражаться из-за пониженного иммунитета, считает эксперт.

Он заявил, что большая часть населения, в том числе дети, проконтактирует с новым штаммом коронавируса «дельта».

Клетки памяти

Также Тимаков сообщил, что существуют «клетки памяти», которые при каждой встрече с коронавирусом «обучаются», пишет bfm.ru.

«И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встрече различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти „клетки памяти“ у вас останутся», — отметил Тимаков.

Он добавил — у детей сформируется иммунитет и для нового поколения это будет «обычный сезонный вирус».

Между тем президент РФ Владимир Путин пока не проходил процедуру ревакцинации от коронавируса, у него сохраняются высокие титры антител, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

14 октября истекает полгода с момента, когда Путин сделал прививку от ковида.