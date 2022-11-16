Международный день борьбы с анорексией: 5 фактов про девочек-прутиков и болезнь

Впервые День без диет отметили в Великобритании в 1992 году. После этого в других странах по всему миру феминистки начали отмечать День борьбы с анорексией (второе название Дня без диет — прим. Ред.).
В XX веке резко возросло количество больных анорексией. В это же время с обложек журналов и телеэкранов стали пропадать пышные дамы.
С 1998 года Международная ассоциация принятия размеров и Национальная организация по делам женщин стали спонсировали подобные дни. МАПР установила дату борьбы с анорексией — 24 апреля. А НОДЖ начала проводить ежегодно день любви своего тела с 16 ноября 2005 года.
Саму болезнь праздником не назовешь, но лишняя возможность почувствовать себя нормальным среди других радует. Никаких оскорблений. Только поддержка и принятие своих складочек и прочих особенностей, которых многие стесняются.
Это хорошая возможность не только получить поддержку, но и обзавестись новыми знакомыми с подобной проблемой. В этот день люди пропагандируют ЗОЖ и акцентируют внимание на здоровье и опасности диет.
Также активисты критикуют современную моду с кукольными стандартами и требуют, чтобы в модельной индустрии участвовали девушки всех форм и параметров. Так они пытаются донести, что нет идеала, есть просто ты — и этого достаточно.