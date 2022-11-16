Международный день борьбы с анорексией: 5 фактов про девочек-прутиков и болезнь

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Впервые День без диет отметили в Великобритании в 1992 году. После этого в других странах по всему миру феминистки начали отмечать День борьбы с анорексией (второе название Дня без диет — прим. Ред.).

В XX веке резко возросло количество больных анорексией. В это же время с обложек журналов и телеэкранов стали пропадать пышные дамы.