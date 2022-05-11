11 мая
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Жизнь

Девушка из Барнаула, весившая 17 кг, начала поправляться

Жительница Барнаула Кристина Корягина, несколько лет борющаяся с анорексией, начала поправляться и устроилась на работу, пишет «АиФ — Барнаул».

Кристина Корягина набрала вес.
Кристина Корягина набрала вес.
кадр из видео.

Впервые о Кристине узнали в 2016 году, когда девушка пришла на тв-шоу к Андрею Малахову. Ее вес составлял 24 кг, но он уменьшался — через два года, в 26 лет, весы показали 17 кг.

«В родном городе врачи только разводили руками, но, к счастью, она вовремя попала в опытные руки», — рассказали в Telegram-канале «Изнанка. Женщины».

Уже после нескольких сеансов психотерапии девушка начала есть. Сейчас для ее возраста и роста вес еще мал, но процесс постепенный.

Кристина начала работать, но пока из дома: она помощник арбитражного управляющего в сфере банкротства.

На видео она рассказала, что ее внутренние органы пока еще не восстановлены «нормальным образом».

«Девушка твердо уверена в том, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека», — подчеркнули в сообщении.

Ранее altapress.ru рассказал, как барнаульские девушки живут с расстройством пищевого поведения.

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