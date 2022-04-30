30 апреля
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Здоровье

Международный день ветеринара. Поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день ветеринара празднуют 30 апреля. Приятные и теплые поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Международным днем ветеринара в прозе

Поздравляю с Днем ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелегкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удается исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

Поздравляю с Днем ветеринара. Желаю быть лучшим доктором Айболитом и с легкостью находить общий язык с нашими меньшими братьями. Пусть благодаря тебе все животные будут здоровы, а благодаря им наша жизнь становится ярче и веселей!

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Международным днем ветеринара в стихах

Классным быть ветеринаром
Я желаю вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.

Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от вас прочь!

Чтобы кошка не болела
И здоровым песик был,
Вмиг берешься ты за дело,
Не жалея своих сил!

Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвется без труда!

Нынче День ветеринара,
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!

Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Поздравления с Международным днем ветеринара в смс

Чтобы кошечки-собачки
От болезней избавлялись,
Ты с большой самоотдачей
Лечишь их, приносишь радость.

Люди все и их питомцы
Тебя просто обожают,
Пусть тебе все удается,
Труд усладу доставляет!

Наших милых братьев меньших
Ты всегда с охотой лечишь,
Ловко делаешь уколы,
Операции, проколы.

От души ветеринару
Пожелаю гонораров,
Ежемесячно растущих,
И работы самой лучшей!

Всех ветеринаров нынче
Поздравляю с праздником!
Справиться вы можете
С хвостатыми проказниками.

Пожелать хочу успехов,
Поклониться от души.
Счастья вам, добра, здоровья.
Братьям меньшим вы нужны.

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