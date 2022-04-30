Международный день ветеринара. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем ветеринара в прозе
Поздравляю с Днем ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелегкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удается исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.
С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.
Поздравляю с Днем ветеринара. Желаю быть лучшим доктором Айболитом и с легкостью находить общий язык с нашими меньшими братьями. Пусть благодаря тебе все животные будут здоровы, а благодаря им наша жизнь становится ярче и веселей!
Поздравления с Международным днем ветеринара в стихах
Классным быть ветеринаром
Я желаю вам всегда!
Чтоб зверушки обожали,
Не боялись никогда.
Чтобы сердце добрым было
И хотело всем помочь,
Неприятности любые
Пусть уходят от вас прочь!
Чтобы кошка не болела
И здоровым песик был,
Вмиг берешься ты за дело,
Не жалея своих сил!
Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвется без труда!
Нынче День ветеринара,
Поздравляем, доктора,
В вашу честь звучат фанфары,
Пусть исчезнут грусть, хандра!
Мы желаем оставаться
Сердобольными всегда,
Без причин не огорчаться,
Нос не вешать никогда!
Поздравления с Международным днем ветеринара в смс
Чтобы кошечки-собачки
От болезней избавлялись,
Ты с большой самоотдачей
Лечишь их, приносишь радость.
Люди все и их питомцы
Тебя просто обожают,
Пусть тебе все удается,
Труд усладу доставляет!
Наших милых братьев меньших
Ты всегда с охотой лечишь,
Ловко делаешь уколы,
Операции, проколы.
От души ветеринару
Пожелаю гонораров,
Ежемесячно растущих,
И работы самой лучшей!
Всех ветеринаров нынче
Поздравляю с праздником!
Справиться вы можете
С хвостатыми проказниками.
Пожелать хочу успехов,
Поклониться от души.
Счастья вам, добра, здоровья.
Братьям меньшим вы нужны.