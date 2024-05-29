Врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, почему употребление обезжиренного йогурта не поможет похудеть.

Более того, этот продукт может вызвать отложения жира в печени.

Нередко в такие йогурты также добавляют сахар, крахмал, орехи. Это делает продукт более калорийным, несмотря на его низкую жирность, указывает runews24.ru.

Среди нежелательных продуктов также мюсли и батончики, которые не содержат сахар. Однако в их составе фруктоза. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.

Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными.

Ранее стало известно, какой популярный завтрак может привести к ожирению. Употребление манной каши по утрам может привести к ожирению и сахарному диабету.

Манная крупа не содержит полезных веществ, в ней преобладают быстрые углеводы и крахмал.

Привычка есть манную кашу на завтрак может стать причиной избыточного веса и развития диабета. Вместо этого следует употреблять перловую, пшенную, гречневую или овсяную кашу.

Также стала известна опасность клубники во время похудения.

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