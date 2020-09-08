Миллиардер перечислил миллион на лечение своего должника Навального

Российский миллиардер Евгений Пригожин перечислил на лечение Алексея Навального в клинику «Шарите» очередной транш в размере миллиона рублей.

Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления, говорится в сообщении компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте».

«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», — добавил Пригожин.

Стоимость лечения

Нахождение в нефрологическом отделении интенсивной терапии клиники — с учетом использования различного медицинского оборудования — может стоить от 1000 до 1500 евро в сутки, а значит, лечение в месяц обходится примерно 30 000−50 000 евро, пишет Forbes.

Раздеть и разуть

26 августа Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Соболь и ФБК в размере почти 88 млн рублей, пишет Lenta.ru. По словам бизнесмена, он выкупил долг по двум причинам — чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

«Карта» пациента

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».

7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из искусственной комы.

О поваре Путина

Евгений Пригожин владеет группой компаний «Конкорд», которой принадлежат несколько ресторанов, а также точка питания в Доме правительства. По данным «Фонтанки», именно Пригожину поручается обеспечивать ресторанное обслуживание на мероприятиях президента. Из-за этого в СМИ бизнесмена часто называют поваром или ресторатором Путина.

В 2012 году компании Пригожина получили контракты на продовольственное обеспечение российской армии. В 2013 году его интересы распространяются на военное строительство.

В 2014 году фирмы, связанные с Пригожиным, получают госконтракты на обслуживание военных городков всей России — теплоснабжение, водоснабжение, клининг и содержание казарменного фонда.