Миллиардер перечислил миллион на лечение своего должника Навального

Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления, говорится в сообщении компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте».
«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», — добавил Пригожин.
Стоимость лечения
Нахождение в нефрологическом отделении интенсивной терапии клиники — с учетом использования различного медицинского оборудования — может стоить от 1000 до 1500 евро в сутки, а значит, лечение в месяц обходится примерно 30 000−50 000 евро, пишет Forbes.
Раздеть и разуть
26 августа Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Соболь и ФБК в размере почти 88 млн рублей, пишет Lenta.ru. По словам бизнесмена, он выкупил долг по двум причинам — чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».
«Карта» пациента
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске.
22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».
7 сентября немецкие медики сообщили, что вывели Навального из искусственной комы.
О поваре Путина
Евгений Пригожин владеет группой компаний «Конкорд», которой принадлежат несколько ресторанов, а также точка питания в Доме правительства. По данным «Фонтанки», именно Пригожину поручается обеспечивать ресторанное обслуживание на мероприятиях президента. Из-за этого в СМИ бизнесмена часто называют поваром или ресторатором Путина.
В 2012 году компании Пригожина получили контракты на продовольственное обеспечение российской армии. В 2013 году его интересы распространяются на военное строительство.
В 2014 году фирмы, связанные с Пригожиным, получают госконтракты на обслуживание военных городков всей России — теплоснабжение, водоснабжение, клининг и содержание казарменного фонда.