Министерский друг губернатора Алтайского края заразился коронавирусом

«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву… Дай бог ему здоровья», — сказал премьер.
Ранее коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.
В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.
13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной.
Друзья
Новак учился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в одном классе норильской школы и окончили ее с серебряными медалями. После учились в одном вузе и вместе работали на Норильском горно-металлургическом комбинате. Оба увлекаются баскетболом.