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Здоровье

Министерский друг губернатора Алтайского края заразился коронавирусом

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом, рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Александр Новак (крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер.
Александр Новак (крайний справа), Виктор Томенко и рядом с ним слева Алексей Текслер.
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«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву… Дай бог ему здоровья», — сказал премьер.

Ранее коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.

13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной.

Друзья

Новак учился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в одном классе норильской школы и окончили ее с серебряными медалями. После учились в одном вузе и вместе работали на Норильском горно-металлургическом комбинате. Оба увлекаются баскетболом.

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