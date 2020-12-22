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Министр по-своему объяснил, почему не будет открыт ковидный госпиталь в барнаульском «Посуда-центре»

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стабилизировалась, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Это стало причиной, по которой не будет открыт госпиталь в «Посуда-центре».

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По словам Попова, на пике заболеваемости COVID-19 в октябре в крае было 5913 коек в 30 госпиталях. Сейчас многие учреждения вернулись к прежнему режиму работы, в регионе осталось 22 госпиталя, коечный фонд — 4523.

«В случае еще одной волны заболеваемости порядка 1500 можем развернуть обратно, — сказал министр. — Временные инфекционные госпитали в немедицинских учреждениях мы разворачивать не будем. Эта та мера была, которая могла страховать ситуацию».

В минздраве, как рассказал Попов, есть план дальнейших действий на случай ухудшения или дальнейшей стабилизации ситуации.

Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:

Мы все равно не понимаем ни возможный масштаб третьей волны, ни количество тяжелых случаев. Наши планы могут быть не достаточными и госпитальная база потребует усиления.

В Барнауле на базе «Посуда центра» создают новый ковидный госпиталь.
В Барнауле на базе «Посуда центра» создают новый ковидный госпиталь.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Министр отметил, что госпитали однозначно не станут разворачивать в медицинских учреждениях, которые сейчас законсервированы, поскольку они находятся в аварийном состоянии и в их организацию придется вложить большие средства.

При этом Попов сказал, что если эпидситуация ухудшится, минздрав рассмотрит для организации госпиталей и немедицинские учреждения. Какие именно, он не назвал.

Ранее зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркивал, что никаких решений насчет здания «Посуда Центра», как бесспорного места для ковидного госпиталя, никогда не принималось. По его словам, когда представители властей посчитали стоимость реализации данного проекта, выяснилось, что данное начинание требует огромных финансовых ресурсов.

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