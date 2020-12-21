Алтайские власти признали, что ситуация с «Посуда Центром» вышла крайне неприятной

Никаких решений насчет здания «Посуда Центра», как бесспорного места для ковидного госпиталя, никогда не принималось, заявил « Политсибру » вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко.

Вариант размещения именно в этом здании был на слуху у всего региона, говорит Степаненко.

«Однако, ни одного конкретного решения в части определения его как бесспорного места размещения нигде не принималось. Чем больше мы вникали в ситуацию и изучали возможность открытия ковидного госпиталя там, тем больше видели проблем. В итоге пришли к выводу, что технически разместить там госпиталь невозможно», — сказал он.

Это оказалось очень дорого. Первоначальная сумма 100 млн рублей увеличилась до 400 млн рублей и еще 264 млн рублей нужно на медицинское оборудование.

Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле. barnaul.org

Сразу предвидеть такую ситуацию власти не могли.

«Как изначально предполагалось? Мы заходим в готовый внутри объект, который сдается нам в аренду. И если собственник смог бы сделать так, чтобы мы уложились в заявленную сумму, то договор аренды мы бы заключили. Но нам предложили за бюджетные деньги привести его в порядок, а потом арендовать. На такие риски мы пойти не можем. На эту сумму можно построить капитальный объект с нуля», — прокомментировал Степаненко.

На подготовительные работы ни ушло ни рубля, подчеркнул он.

«Ситуация, конечно, крайне неприятная. Собственник пошел нам навстречу, предпринял ряд действий, чтобы дать муниципалитету и краю возможность размещения госпиталя. Но последующие обстоятельства не позволили нам этого сделать», — заключил вице-губернатор.

Напомним, о планах переоборудовать гипермаркет в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть здесь медицинское учреждение.

Решение о том, где именно появится медицинское учреждение, принимала специально созданная рабочая группа, в которую вошел и гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, взявшийся за реализацию проекта по развертыванию ковидного госпиталя.

В краевом минздраве ранее указывали, что «Посуда Центр» оптимально подходит для переоснащения в госпиталь. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по первоначальным оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.