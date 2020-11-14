«Надо работать дружно»: специалисты оценили масштаб работ по развертыванию нового ковид-госпиталя в Барнауле

Принято решение разместить госпиталь в здании по адресу: пр. Ленина, 154. Для этого необходимо провести техническое перевооружение здания.

Был оценен предстоящий масштаб работ по техническому перевооружению здания.

Вячеслав Франк отметил — специалисты проанализировали опыт и практику по развертыванию госпиталей в других регионах страны, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

«Видно масштаб той работы, которую предстоит провести на объекте. Задача нашей рабочей группы — создать госпиталь, который необходим системе здравоохранения», — подчеркнул он.

Строители приступили к монтажу ограждающих конструкций — сэндвич-панелей, а также демонтажу внутренних конструкций.

Система управления рабочим процессом сформирована.

«Под госпиталь необходимо 8 тыс. кв. метров. Объект состоит из трех блоков. Первый, где располагался „ПосудаЦентр“, второй — административно-бытовые помещения, третий — новый блок, всего более 15 тыс. кв. метров. Это позволяет полноценно реализовать задачу, которая перед нами поставили медики. Мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть конструкций, приступаем к созданию теплового контура, утепляем стены. На объекте, учитывая поставленные задачи по темпу, надо работать очень дружно», — пояснил гендиректор «Союза», который был в составе выездной комиссии.

На объекте также были начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и другие члены рабочей группы.

О планах переоборудовать гипермаркет в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть здесь медицинское учреждение.

Решение о том, где именно появится медицинское учреждение, принимала специально созданная рабочая группа, в которую вошел и гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, взявшийся за реализацию проекта по развертыванию ковидного госпиталя.

В краевом минздраве ранее указывали, что «Посуда Центр» оптимально подходит для переоснащения в госпиталь. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по первоначальным оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.