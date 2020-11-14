Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 ноября -1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

«Надо работать дружно»: специалисты оценили масштаб работ по развертыванию нового ковид-госпиталя в Барнауле

14 ноября состоялся рабочий выезд главы Барнаула Вячеслава Франка на площадку, где планируется развернуть временный ковидный госпиталь.

Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле.
Работы по возведению ковидного госпиталя в Барнауле.
barnaul.org

Принято решение разместить госпиталь в здании по адресу: пр. Ленина, 154. Для этого необходимо провести техническое перевооружение здания.

Был оценен предстоящий масштаб работ по техническому перевооружению здания.

Вячеслав Франк отметил — специалисты проанализировали опыт и практику по развертыванию госпиталей в других регионах страны, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

«Видно масштаб той работы, которую предстоит провести на объекте. Задача нашей рабочей группы — создать госпиталь, который необходим системе здравоохранения», — подчеркнул он.

Строители приступили к монтажу ограждающих конструкций — сэндвич-панелей, а также демонтажу внутренних конструкций.

Система управления рабочим процессом сформирована.

«Под госпиталь необходимо 8 тыс. кв. метров. Объект состоит из трех блоков. Первый, где располагался „ПосудаЦентр“, второй — административно-бытовые помещения, третий — новый блок, всего более 15 тыс. кв. метров. Это позволяет полноценно реализовать задачу, которая перед нами поставили медики. Мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть конструкций, приступаем к созданию теплового контура, утепляем стены. На объекте, учитывая поставленные задачи по темпу, надо работать очень дружно», — пояснил гендиректор «Союза», который был в составе выездной комиссии.

На объекте также были начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и другие члены рабочей группы.

О планах переоборудовать гипермаркет в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть здесь медицинское учреждение.

Решение о том, где именно появится медицинское учреждение, принимала специально созданная рабочая группа, в которую вошел и гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, взявшийся за реализацию проекта по развертыванию ковидного госпиталя.

В краевом минздраве ранее указывали, что «Посуда Центр» оптимально подходит для переоснащения в госпиталь. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по первоначальным оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость