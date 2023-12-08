8 декабря
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Здоровье

Министр здравоохранения Попов на национальном конгрессе похвастался снижением смертности на Алтае

Увеличить продолжительность жизни в Алтайском крае возможно только при реализации дополнительных мер совместно со специалистами национальных медицинских исследовательских центров с учетом особенностей региона. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов на конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2023».

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Министр рассказал о взаимодействие регионального здравоохранения с научными медицинскими исследовательскими центрами и похвастался ощутимыми результатами такого сотрудничества.

Попов представил опыт края в снижении младенческой смертности. В крае несколько лет модернизировали акушерско-гинекологическую и педиатрическую службы, и сегодня в регионе фиксируют исторический минимум показателя «младенческая смертность».

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

«Достижение данного показателя стало возможным благодаря комплексному анализу состояния здравоохранения региона и выработке приоритетных направлений, - рассказал Попов. - Внедрение новых технологий совместно со специалистами национального медицинского исследовательского центра Кулакова позволило за пять лет снизить показатель младенческой смертности в два раза»­­­­­.

Также министр сообщил, что в настоящее время в Алтайском крае ведется активная работа по снижению смертности от хронических заболеваний. Правительство региона и федеральные национальные медицинские исследовательские центры заключили 37 соглашений о взаимодействии с системой регионального здравоохранения по нескольким профилям.

Совместно с научными медицинскими центрами разработан комплекс последовательных мероприятий.

Так, в докладе Попов акцентировал внимание на мерах по снижению смертности от болезней сердечной системы.

Активная работа с НМИЦ была начата в 2017 году, организованы первые выезды в регион специалистов-кардиологов. На территории региона была организована работа двух региональных сосудистых центров и трех первичных сосудистых отделений.

Больница. Врачи
Больница. Врачи
БСМП-2.

Кроме того, стационарная помощь пациентам с болезнями системы кровообращения была организована в 16 кардиологических отделениях. Для эвакуации пациентов из отдаленных районов края использовалась санитарная авиация, в 2017 году осуществлено 75 вылетов.

В 2023 году благодаря организационно-методической помощи национальных медицинских исследовательских центров кардиологии в крае функционируют 11 первичных сосудистых отделений, открыты четыре кабинета хронической сердечной недостаточности, 17 кабинетов высокого риска.

В течение текущего года санитарной авиацией совершено более 140 вылетов, эвакуировано 184 пациента. В планах открытие еще трех первичных сосудистых отделений в сельских территориях.

В заключении выступления Дмитрий Попов предложил сформировать федеральный регистр по профилям, который свяжет все уровни оказания медицинской помощи.

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