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Здоровье
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Минздрав готовит закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав РФ начал подготовку законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, сообщает 14 декабря Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

Алкоголь.
Алкоголь.
altapress.ru

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения России:

В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав до февраля 2019 года в рамках национального проекта «Демография» подготовит предложения по увеличению возраста, с которого разрешено продавать алкоголь в России.

В ноябре опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в стране с 18 лет до 21 года.

Проект закона разместят для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых документов через 15 дней, рассказал РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. То есть под Новый год.

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