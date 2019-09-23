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Здоровье

Минздрав готовит законопроект о бесплатной выдаче лекарств по рецепту

В Минздраве разрабатывают законопроект, согласно которому жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, можно будет получить бесплатно или со скидкой. Новая система может вступить в силу уже в 2022 году, сообщает «Российская газета».

Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сейчас бесплатные лекарства получают инвалиды; больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом); дети до трех лет.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, речи о возмещении затрат на лекарства всем гражданам и по всем видам заболеваний не идет. Например, финансовую помощь могут оказать больным после дорогих операций на сердце и сосудах. Им необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов.

В Омске, где эту систему попробовали внедрить, снизилась смертность от сосудистых катастроф и уменьшилось количество вызовов «скорой».

Ранее в Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов.

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