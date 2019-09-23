Минздрав готовит законопроект о бесплатной выдаче лекарств по рецепту

Сейчас бесплатные лекарства получают инвалиды; больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом); дети до трех лет.
По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, речи о возмещении затрат на лекарства всем гражданам и по всем видам заболеваний не идет. Например, финансовую помощь могут оказать больным после дорогих операций на сердце и сосудах. Им необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов.
В Омске, где эту систему попробовали внедрить, снизилась смертность от сосудистых катастроф и уменьшилось количество вызовов «скорой».
Ранее в Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов.