Алтайский минздрав рассказал о состоянии первой зараженной коронавирусом и перестройке медицины

В минздраве Алтайского края оперативно ответили на вопросы, связанные с регистрацией в регионе первых случаев коронавирусной инфекции и переводом учреждений здравоохранения на новый формат работы. Там также сообщили, как себя чувствует жительница Барнаула, у которой уже диагностицировали эту инфекцию. На вопросы ответила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального минздрава.

О самочувствии первой заболевшей

— Состояние женщины, у которой диагностицирован коронавирус, удовлетворительное, она находится в боксированной палате, изолирована от других пациентов. Медицинский персонал заходит в палату с использованием средств индивидуальноой защиты — как это предусмотрено при работе с особо опасной инфекцией. Все меры предосторожности предпринимаются.

Об инфекционных госпиталях

— Сегодня медицинская отрасль, как наверное, и все отрасли в крае, перенастроена и меняет формат работы. Мы работаем с новыми приоритетами.

Первый приоритет: это оказание медицинской помощи преимущественно на дому. Мы прекратили полностью все профилактические осмотры и работаем с контингентами контактных людей, которые прибыли из-за границы или имели контакт с заболевшими штаммом коронавируса.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Мы работаем на перестройку отрасли, на подготовку инфекционных госпиталей для того, чтобы принять и оказать своевременную помощь заболевшим коронавирусной инфекцией.

О работе поликлиник

— Приоритет работы на дому подразумевает, в первую очередь, дистанционный формат работы. Мы хотим максимально разобщить поток пациентов, который бывает обычно в поликлиниках, и перейти на обслуживание пациентов на дому.

У нас сегодня наблюдается более 3800 человек. Эти граждане ежедневно обзваниваются в определенные сроки, установленные нормативно-правовыми документами. Мы проводим забор биологического материала на исследование для того, чтобы определиться, является ли данный человек носителем коронавирусной инфекцией либо нет.

Если у граждан, которые находятся под наблюдением, появляется какая-то клиника, медицинские работники с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, выходят на дом. В дальнейшем определяется тактика их ведения.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

О приоритетах

— Приоритет сегодня — граждане старше 60 лет, а также граждане более молодого возраста, имеющие хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, пациенты с онкологическими заболеваниями. Помощь им также будет оказываться преимущественно на дому.

Но при этом мы должны помнить, что есть установленные периодические форматы наблюдений, и, безусловно, эти жители не должны остаться без помощи. Мы имеем возможность выписки рецептов на 3−6 месяцев в зависимости от наличия у пациента препарата — для того, чтобы избежать лишнего посещения поликлиники.

Дистанционный формат также подразумевает возможность обзвона таких пациентов, беседы с ними: принимают ли они препараты, ведут ли они дневник измерения артериального давления, вовремя ли они принимают сахароснижающие препараты, не нарушают ли диету.

То есть максимальное внимание к пациентам для того, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

О тестировании тех , кто заметил у себя симптомы

— Этот вопрос (можно ли сделать ли тест людям, которые заметили у себя определенные симптомы — прим. Altapress.ru) должен решаться индивидуально. Пациент должен вызвать медицинского работника, рассказать, на что он жалуется по телефону оператору колл-центра.

И тогда уже будет принято решение — данный пациент будет наблюдаться дистанционно либо к нему выйдет медработник, чтобы его осмотреть. Самое главное — собрать эпидемиологический анамнез: был ли пациент за границей, может быть, он летал на самолете, ездил на поезде, были ли у него контакты с больным коронавирусом.

Исходя уже из клиники и эпиданамнеза он примет решение: необходимо ли ему провести наблюдение и на какой день наблюдения.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

О том , почему поликлиники требуют присутствия при закрытии больничного

— Нашими нормативно-правовыми актами (независимо от того, как был выдан листок нетрудоспособности) предусмотрено: медицинский работник перед закрытием листка должен обязательно осмотреть пациента.

Но это не обязательно делать в поликлинике, а можно сделать на дому, чтобы избежать каких-то дополнительных контактов с больными в условиях поликлиники. Достаточно пригласить врача на дом.