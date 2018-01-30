Минздрав на 20% увеличил бюджет на лекарства для ВИЧ-больных

В министерстве заявили, что не ждут повторения прошлогодних перебоев с лекарствами для антиретровирусной терапии. Но, по словам экспертов, чтобы охватить лечением всех ВИЧ-инфицированных, бюджет нужно увеличивать как минимум втрое.

В конце 2016 года в России ввели систему закупок лекарств для пациентов с ВИЧ через Минздрав, а не регионы. Это позволило снизить и зафиксировать цены, но из-за реформы начались перебои с поставками препаратов, пациенты вынуждены были прерывать антиретровирусную терапию. В этом году пробелы в системе ликвидированы и перебоев не ожидается.

С 1 января 2017 года в России действует регистр лиц, инфицированных ВИЧ. С его помощью можно заранее прогнозировать необходимое количество лекарств для каждого региона.

Во второй половине 2017 года из резервного фонда РФ было дополнительно выделено 4 млрд рублей для тех больных, которые уже получают антиретровирусную терапию. Тогда сообщалось, что год такой терапии стоит 83 тыс. рублей. А 21,6 млрд рублей необходимо, чтобы обеспечить около 260 тыс. пациентов.

Сегодня лечение получают менее 40% ВИЧ-положительных жителей страны, отмечает руководитель программ фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский. По его словам, на всех зараженных денег не хватает. Терапию назначают только тяжелым больным.

Напомним, после нового года ВИЧ-положительные пациенты в Бийске остались без лекарств и врачебной помощи. Люди не могли получить помощь из-за того, что врачи ушли на больничный. В конце 2016 года в Бийске возникли перебои с лекарствами, в этом году ситуация повторилась. Но в региональном минздраве заверили, что ситуация не критическая и вделаются дополнительные закупки препаратов.

Факт

В России с 2011 года на 20,1% увеличилось число ВИЧ-инфицированных людей. С 2012 по 2017 год появилось почти полмиллиона новых случаев заболевания, причем чаще вирус стал передаваться при гетеросексуальных контактах.