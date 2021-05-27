1+1=1. Минздрав одобрил создание одной новой БСМП на базе двух барнаульских горбольниц

Структуру новой больницы скорой медицинской помощи, которую создадут в Барнауле на базе горбольниц № 11 и № 12, обсудили в региональном минздраве.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в обсуждении вопросов приняли участие заведующие отделений и главные врачи обеих медучреждений.

«Это второе совещание по окончательному согласованию структуры новой медорганизации», — уточнили в минздраве.

По словам главного врача горбольницы № 12 Сергея Воронкина, созданию новой БСМП предшествовала большая работа с коллективами отделений двух больниц.

«Всеми участниками встречи новая структура больницы скорой медицинской помощи была принята единогласно. Министр здравоохранения Дмитрий Попов подчеркнул, что совместно с медицинским университетом уже проработан вопрос целевой подготовки кадров для новой больницы», — добавляют в профильном министерстве.

В минздраве также заверяют, что медработникам больниц в приоритетном порядке будет предложена профессиональная переподготовка, что позволит сформировать квалифицированный коллектив для оказания экстренной помощи.

В данный момент в больницах начинается процесс передачи имущества, процедура лицензирования. После этого в новое учреждение будут трудоустроены все медицинские работники, резюмируют в ведомстве.

Врачи. unsplash.com

Зачем объединяют больницы

Ранее altapress.ru писал, что больницы № 11 и № 12, как отдельные учреждения, требуют вдвое больше затрат, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.

В принятии решения об объединении минздрав руководствовался необходимостью сделать доступной экстренную помощь для жителей Барнаула, как бы разделив город на две части и закрепив их за двумя больницами скорой помощи.