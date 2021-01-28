Моторщики + Шинники: стало известно, кто возглавит новую больницу в Барнауле

11-я больница («Моторщики») присоединяется к 12-ой («Шинники»).
«Есть процедура ликвидации юридического лица, создается ликвидационная комиссия, в состав которой должен входить руководитель. Подумаем, на каком этапе Андрей Коломиец (главный врач горбольницы № 11, — прим.ред.) покинет должность руководителя», — цитирует издание главу минздрава края.
Информация о том, что на должность главврача нового госпиталя претендовал депутат Госдумы Валерий Елыкомов, оказалась фейком. Парламентарий сам ее опроверг, назвав вбросом.
Зачем объединяют больницы
Больницы № 11 и № 12 как отдельные учреждения затрат требуют вдвое больше, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.
В принятии решения об объединении минздрав руководствовался необходимостью сделать доступной экстренную помощь для жителей Барнаула, как бы разделив город на две части и закрепив их за двумя больницами скорой помощи.
Подробнее о реорганизации — в материале altapress.ru.