Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Моторщики + Шинники: стало известно, кто возглавит новую больницу в Барнауле

В Барнауле объединят больницы № 11 и 12. Возглавит новое учреждение Сергей Воронкин, который руководит горбольницей № 12. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на главу краевого минздрава Дмитрия Попова.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

11-я больница («Моторщики») присоединяется к 12-ой («Шинники»).

«Есть процедура ликвидации юридического лица, создается ликвидационная комиссия, в состав которой должен входить руководитель. Подумаем, на каком этапе Андрей Коломиец (главный врач горбольницы № 11, — прим.ред.) покинет должность руководителя», — цитирует издание главу минздрава края.

Информация о том, что на должность главврача нового госпиталя претендовал депутат Госдумы Валерий Елыкомов, оказалась фейком. Парламентарий сам ее опроверг, назвав вбросом.

Зачем объединяют больницы

Больницы № 11 и № 12 как отдельные учреждения затрат требуют вдвое больше, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.

В принятии решения об объединении минздрав руководствовался необходимостью сделать доступной экстренную помощь для жителей Барнаула, как бы разделив город на две части и закрепив их за двумя больницами скорой помощи.

Подробнее о реорганизации — в материале altapress.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость