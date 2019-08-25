Минздрав опроверг данные о дефиците инсулина

По данным Минздрава России, дефицит инсулина в России отсутствует, объем производства препарата полностью покрывает потребности, проблем с закупками препарата нет. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на министерство.

В минздраве подчеркивают, что Росздравнадзор ежемесячно проводит мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. По его результатам отсутствие препаратов на рынке не выявлено.

Но информация из регионов не такая оптимистичная. По данным ОНФ, с начала года в регионах обострились проблемы с проведением госзакупок препаратов из числа жизненно необходимых и важнейших.

В ОНФ составили ТОП-10 препаратов, по которым было сорвано больше всего торгов. В их числе оказался и инсулин детемир. По нему, по данным ОНФ, не состоялось 54 аукциона (9-я позиция в антирейтинге).

При этом даже благополучное проведение аукционов вовсе не означает, что все нуждающиеся больные получат необходимое лекарство в полном объеме, пишет «Российская газета». Чтобы не возникало дефицита, нужно, чтобы закупленный объем препарата соответствовал реальным потребностям в нем, но это зависит от управленцев, составляющих заявки для проведения торгов.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

Из-за чего возникла проблема?

«Народный фронт» предлагает серьезно проанализировать действующий порядок закупок. Сейчас есть две проблемы: помимо некачественного планирования потребностей в препаратах, это еще и новая методика определения стартовой цены. По мнению экспертов, новый алгоритм приводит к занижению стартовой цены — в результате поставщики лекарств на торги просто не выходят.

В Минздраве, однако, считают, что новый порядок нормально работает, а в напряженной ситуации с лекарствами в ряде регионов виноваты местные управленцы, которые не разобрались в тонкостях документа и применяют его неправильно. Здесь утеврждают, что методика апробировалась в течение трех лет и позволила добиться «значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан».

Хватает ли инсулина в Алтайском крае?

С начала 2019 года жители края неоднократно жаловались либо на отсутствие инсулина, либо на задержки в его выдачах, либо на замену импортных препаратов отечественными аналогами, что приводило в сбоях в здоровье диабетиков. Особенно много жалоб было зимой-весной.

В региональном минздраве недостаток не отрицали и объясняли это тем, что для федеральных льготников в 2019 году средства пришли поздно, в середине февраля. Также здесь подтвердили: с этого года стартовую цену для аукциона считают по новой методике, и выходит дешевле на 10−15%, что явно не привлекает поставщиков.