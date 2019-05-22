В Алтайском крае диабетикам вновь не хватает инсулина

Родители детей-диабетиков в Алтайском крае забили тревогу из-за отсутствия инсулина в аптеках, сообщает ГТРК «Алтай». По их словам, получить бесплатно новорапид и левемир просто невозможно. В минздраве региона не отрицают дефицит и обещают, что скоро ситуация нормализуется.

Рецепты на инсулиновые препараты ставят на «отсроченное обслуживание», то есть препарат должны выдать максимум через 10 дней, но люди ждут уже не одну неделю или покупают его за свой счет.

В Минздраве недостаток не отрицают, объясняют это тем, что для федеральных льготников в 2019 году средства пришли поздно, в середине февраля. Также с этого года стартовую цену для аукциона считают по новой методике, и выходит дешевле на 10−15%, что явно не привлекает поставщиков.

Как отметила врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец первый аукцион по новорапиду не состоялся. «Сейчас мы имеем право взять другую цену, вторую, которая повыше, и сейчас у нас, конечно, все произойдет благополучным образом», — уверяет чиновница.

Очередной аукцион назначен на конец мая и, если он будет удачным, инсулиновый дефицит в аптеках должен закончиться к июню, пообещали в минздраве.

В феврале сообщалось, что на льготный инсулин потратили 113,94 млн рублей. В начале 2019 года жители края уже жаловались на дефицит препаратов.