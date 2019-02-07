В Алтайском крае закупили инсулин на 114 млн рублей

113,94 млн рублей потратили на льготный инсулин в Алтайском крае для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Препараты уже поступили в регион, их распределяют по аптечным учреждениям, которые отпускают льготные лекарства, сообщает официальный сайт региона.

Объемы закупаемых инсулинов определяют по заявкам лечебных организаций, а также при помощи регионального сегмента федерального регистра больных сахарным диабетом. Он позволяет в реальном времени рассчитывать потребность каждого пациента в инсулине.

Между тем, больные сахарным диабетом постоянно жалуются на нехватку лекарств в аптеках. Рецепты переводят на «отсроченное обеспечение», по которому лекарства обязаны выдать в течение 10 дней (в отдельных случаях 15). По поскольку некоторые инсулины следует применять с каждым приемом пищи, они нужны каждый день.

В крае особое внимание уделяют своевременному обеспечению лекарствами детей, страдающих сахарным диабетом первого типа. На 2019 год медицинские организации региона заявили по льготным программам необходимое для бесперебойной терапии детей количество инсулинов, отмечают в Минздраве.

Для получения льготных лекарственных препаратов пациентам необходимо обратиться в лечебную организацию по месту жительства за льготным рецептом, затем с ним — в прикрепленную аптечную организацию — для получения препарата.

Вопросы по льготному лекарственному обеспечению пациенты могут задать по телефону круглосуточной горячей линии 8−800−350−35−25.