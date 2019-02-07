Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В Алтайском крае закупили инсулин на 114 млн рублей

113,94 млн рублей потратили на льготный инсулин в Алтайском крае для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Препараты уже поступили в регион, их распределяют по аптечным учреждениям, которые отпускают льготные лекарства, сообщает официальный сайт региона.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Объемы закупаемых инсулинов определяют по заявкам лечебных организаций, а также при помощи регионального сегмента федерального регистра больных сахарным диабетом. Он позволяет в реальном времени рассчитывать потребность каждого пациента в инсулине.

Между тем, больные сахарным диабетом постоянно жалуются на нехватку лекарств в аптеках. Рецепты переводят на «отсроченное обеспечение», по которому лекарства обязаны выдать в течение 10 дней (в отдельных случаях 15). По поскольку некоторые инсулины следует применять с каждым приемом пищи, они нужны каждый день.

В крае особое внимание уделяют своевременному обеспечению лекарствами детей, страдающих сахарным диабетом первого типа. На 2019 год медицинские организации региона заявили по льготным программам необходимое для бесперебойной терапии детей количество инсулинов, отмечают в Минздраве.

Для получения льготных лекарственных препаратов пациентам необходимо обратиться в лечебную организацию по месту жительства за льготным рецептом, затем с ним — в прикрепленную аптечную организацию — для получения препарата.

Вопросы по льготному лекарственному обеспечению пациенты могут задать по телефону круглосуточной горячей линии 8−800−350−35−25.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость