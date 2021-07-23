Минздрав опубликовал данные о развитии осложнений у переболевших ковидом

Согласно приведенным министерством данным, тромбозы могут возникать у 20−30% переболевших COVID-19, сообщает ТАСС.
«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20−30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и другое», — говорится в памятке.
Минздрав уточняет — эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пишет bfm.ru.
Ранее Минздрав опроверг обвинение в занижении статистики по ковиду.