23 июля 24°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Минздрав опубликовал данные о развитии осложнений у переболевших ковидом

Минздрав России опубликовал памятку по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Согласно приведенным министерством данным, тромбозы могут возникать у 20−30% переболевших COVID-19, сообщает ТАСС.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20−30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и другое», — говорится в памятке.

Минздрав уточняет — эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пишет bfm.ru.

Ранее Минздрав опроверг обвинение в занижении статистики по ковиду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость