Минздрав опроверг обвинение в занижении статистики по ковиду

Минздрав подтвердил, что ведет федеральный реестр по коронавирусу, но заявил, что в него записывают не только заболевших ковидом, но и пневмонией и другими болезнями, пишет «Коммерсантъ».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

В министерстве добавили, что на 21 июля в списке содержится 39 млн записей.

«При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», — утверждают в ведомстве.

О каких факторах идет речь, в Минздраве не уточнили.

В закрытом реестре Минздрава журналисты трех изданий и аналитик нашли более 29 млн записей заболевших коронавирусом. Это в пять раз больше официальных данных, которые публикует оперштаб.

Расследователи «Холода», «Медиазоны» и «Медузы» (признана иноагентом в РФ) утверждают, что выяснили данную информацию по выданным на госуслугах сертификатам.

По данным оперштаба на 21 июля, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России были инфицированы 6 030 240 жителей страны, из них выздоровели — 5 404 797, умерли — 150 705, пишет polit.ru.

«Медуза» внесена в «реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».