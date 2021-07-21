Иностранные агенты уверяют, что число заразившихся коронавирусом в России в пять раз больше, чем говорит Минздрав

Информационные порталы «Медуза» ( отнесена к иностранным агентам ), «Холод» и «Медиазона» провели совместное исследование портала «Госуслуги» и выяснили, что число заразившихся коронавирусом в России составляет 29 млн человек.

Свое исследование издания опубликовали 20 июля.

«Изучая выданные „Госуслугами“ сертификаты, „Холод“, „Медиазона“ и „Медуза“ обнаружили, что в реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. На пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки», — пишут эти СМИ.

Авторы исследования ориентируются на некоего физика Шпилькина, который изучает статистические аномалии. Ученый якобы проверил номера выданных сертификатов на прививку, которые начинаются с порядкового первого номера и т.д.

«Вскоре он понял, что такая нумерация действительно едина для всей России вне зависимости от региона. Полученные цифры совпали с данными о темпах вакцинации, которые собирал независимый портал Gogov.ru — сам Минздрав за полгода так и не начал публиковать оперативные данные самостоятельно», — пишут издания.

В предположительном изложении авторы материала уверяют, что поэтому на основе номеров выданных сертификатов число заболевших COVID-19 в России должно быть в пять раз больше.

По правде говоря, в этой информации многое вызывает справедливые сомнения. Начиная с фамилии якобы известного физика и заканчивая сопоставлением данных номеров сертификатов с портала «Госуслуги».

По данным ВОЗ на 20 июля, число заразившихся коронавирусом в России составило 6 млн человек.