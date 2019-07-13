Минздрав приказал регионам оперативно ликвидировать кадровый дефицит

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила всем регионам разработать план-график по ликвидации кадрового дефицита или дисбаланса медицинского персонала на своих территориях. Регионы должны предоставить не просто отписки, а перечень конкретных действий и механизмов реализации.

Что предписал Минздрав России

В Минздраве РФ не просто направили указание, но даже подсказали регионам, в каком направлении им следует работать.

Во-первых, еще раз проанализировать и увеличить целевой прием на работу в 2020 году. Губернаторам рекомендовано расширять практику и возможности целевого приема студентов старших курсов медицинских вузов.

Отдельное направление — оказание дополнительной социальной поддержки. будущих врачей в процессе их обучения. Все врачи должны быть включены в систему непрерывного медицинского образования, подчеркнула Скворцова.

Также в ходе селектора с регионами она отметила, что «доля гарантированных выплат по окладам в заработной плате врачей и среднего медицинского персонала должна быть приведена в соответствие с рекомендованными значениями — 55−60%".

Что предпринимают в Минздраве Алтайского края

Напомним: министр здравоохранения Дмитрий Попов подписал и направил на прошлой неделе в медицинские организации края письмо, которое можно считать директивой с конкретными мерами по устранению кадровой проблемы. Он предложил следующее:

1. Проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров, жителей ближнего зарубежья и других регионов.

2. Проработать вопрос возврата медработников, ранее уволившихся и работавших на территории края в медорганизациях иной подведомственной принадлежности и форм собственности.

3. Оказывать содействие досрочному выходу на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

4. Организовать работу психологов в коллективах для решения профвыгорания и мотивации к труду.