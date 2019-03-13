Минздрав предложил изъять табачные изделия из легальной торговли

Антитабачная концепция уже внесена министерством на рассмотрение правительства. Согласно этому документу, полностью из легальной торговли табак должен исчезнуть после 2050 года.
Этот проект получил название «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». До 2030 года доля потребления табачной продукции населения России должна снизиться до 5%, а в течение следующих 20 лет табак должен полностью покинуть российский рынок.
Проект уже согласовали с Минпросвещения, Минкультуры, Минтранспорта, ФНС и даже с Росстатом.