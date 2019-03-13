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Здоровье

Минздрав предложил изъять табачные изделия из легальной торговли

Проект по вымещению табачных изделий с российского рынка разработали в Минздраве страны. Это заявление сделал 12 марта заместитель министра Олег Салагай во время выступления в Совете Федерации, пишут «Известия».

Курение.
Курение.
Олег Богданов

Антитабачная концепция уже внесена министерством на рассмотрение правительства. Согласно этому документу, полностью из легальной торговли табак должен исчезнуть после 2050 года.

Этот проект получил название «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». До 2030 года доля потребления табачной продукции населения России должна снизиться до 5%, а в течение следующих 20 лет табак должен полностью покинуть российский рынок.

Проект уже согласовали с Минпросвещения, Минкультуры, Минтранспорта, ФНС и даже с Росстатом.

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