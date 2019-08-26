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26 августа 21°C

Минздрав предложил изменить правила регистрации новорожденных

Минздрав РФ предложил уточнить медицинские критерии рождения, чтобы избежать ошибок в регистрации детей, родившихся с экстремально низкой массой тела.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

В Минздраве предлагают регистрировать через неделю (168 часов) детей, родившихся при сроке беременности менее 22 недель или с массой тела при рождении менее 500 граммов, или в случае, если вес ребенка при рождении неизвестен, но длина его тела при рождении менее 25 сантиметров.

В данный момент законом не установлены четкие рамки, когда ребенок считается живорожденным, пишет bfm.ru.

Россия с 2012 года перешла на новые критерии живорождения: согласно позиции ВОЗ, врачи обязаны бороться за жизнь младенцев, появившихся на свет с весом от 500 граммов.

Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

ГОСТ для фотосъемки

Ранее в России разработали ГОСТ для фотосъемки новорожденных.

Документ касается фотосессий для детей возрастом до 28 дней. Заказчиками могут выступать только родители или законные представители новорожденного. Для конфиденциальности им надо будет дать письменное согласие на съемку и обработку личных данных.

Фотографировать младенца можно будет только в присутствии родителей и с учетом чувствительности к свету и шуму.

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