Минздрав прокомментировал список лекарств, которые запрещены водителям

В социальных сетях опубликовали список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых может быть нежелательным или даже запрещенным для водителей.

Отмечается, что этот список лекарств не является проектом официального документа и не подразумевает какого-либо запрета или наказания за его несоблюдение.

При этом в Минздраве отметили, что некоторые из этих препаратов действительно могут ухудшить способность управлять автомобилем, так как они снижают скорость реакции и вызывают сонливость.

Ранее стало известно, какие лекарства нельзя совмещать с поездкой за рулем.

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