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Здоровье

Минздрав рассказал, сколько нужно есть соли, чтобы избежать инфаркта и инсульта

Минздрав установил для россиян новую суточную норму потребления соли в пище, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения Олега Салагай.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Как пишет министр, Минздрав внес изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания.

Показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. По ним россиянам рекомендуют употреблять в день не более пяти граммов соли, и лучше всего — йодированной. Это касается не только досаливания пищи, но и всей соли, которая поступает в организм человека вместе с едой и напитками.

Как утверждает Салагай, россияне превышают эту норму в полтора-два раза. Большое количество соли в организме увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта, пишут РИА Новости.

Замминистра также посоветовал меньше солить пищу при приготовлении, ограничить соленые закуски, выбирать продукты с низким содержанием соли и убрать солонки с обеденного стола.

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