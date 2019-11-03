Минздрав рассказал, сколько нужно есть соли, чтобы избежать инфаркта и инсульта

Минздрав установил для россиян новую суточную норму потребления соли в пище, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения Олега Салагай.

Как пишет министр, Минздрав внес изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания.

Показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. По ним россиянам рекомендуют употреблять в день не более пяти граммов соли, и лучше всего — йодированной. Это касается не только досаливания пищи, но и всей соли, которая поступает в организм человека вместе с едой и напитками.

Как утверждает Салагай, россияне превышают эту норму в полтора-два раза. Большое количество соли в организме увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта, пишут РИА Новости.

Замминистра также посоветовал меньше солить пищу при приготовлении, ограничить соленые закуски, выбирать продукты с низким содержанием соли и убрать солонки с обеденного стола.