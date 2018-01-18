Минздрав решил не лечить наркоманов и психбольных от ВИЧ

В рекомендациях Минздрава не сказано, какие именно психические заболевания имеются в виду и что считается "тяжелой наркотической зависимостью". Отмечается лишь, что АРВ-препараты таким людям лучше назначать, когда они выздоровеют (что считается выздоровлением, не уточняется). Якобы до этого момента пациенты вряд ли будут пить лекарства регулярно.

"В данных случаях предполагается невозможность формирования необходимого уровня приверженности режиму терапии, в связи с чем АРТ возможно отложить до выздоровления, достижения ремиссии, эффективной реабилитации, повышения приверженности", — сказано в документе.

По мнению руководителя Федерального СПИД-центра Вадима Покровского, ограничения для психбольных зачастую вообще не имеют смысла. По мнению Покровского, наркопотребителям тоже нельзя отказывать в лекарствах.

Вадим Покровский:

— Есть множество примеров, когда человек продолжает активно принимать наркотики, но при этом регулярно принимает и АРВ-терапию. Приверженность наркопотребителей лечению должна достигаться совсем другими способами. За рубежом, например, придумана программа заместительной терапии. Каждый день человек может прийти в специальное учреждение, получить дозу наркотического вещества (причём принимает он её через рот, а не через вену), и там же ему могут выдать лекарства от ВИЧ. У нас ничего подобного пока не работает.

По данным Федерального СПИД-центра, в 2017 году 46% новых случаев ВИЧ пришлось на наркопотребителей. Чаще заражаются только половым путём от гетеросексуального партнёра — это 50% от впервые выявленных случаев.

Несмотря на то что ВИЧ в России распространяется с огромной скоростью, лекарства государство выдаёт только 40% инфицированных. По словам экспертов, на лечение остальных просто не хватает денег.