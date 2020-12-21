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21 декабря
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Здоровье

Минздрав России высказался по поводу новой мутации коронавируса

Российские ученые уже вышли на контакт с иностранными коллегами, чтобы изучить новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Так в Минздраве отреагировали на информацию о появлении в Великобритании нового штамма коронавируса, который распространяется гораздо быстрее, чем уже известный.

В ведомстве также уточнили, что специалисты Минздрава уже связались с представителями Всемирной организации здравоохранения.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет данных о влиянии нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность нельзя.

Об обнаружении мутации коронавируса ранее сообщил Минздрав Великобритании. Позднее тот же штамм обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия также приостановит пассажирские перевозки на неделю — с 22 декабря.

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