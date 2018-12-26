Минздрав собирается запретить табак в России

Российский Минздрав представил концепцию по выводу из легального оборота табачных изделий после 2050 года. По мысли чиновников министерства, к этому времени употребления табака должно быть постепенно снижено, а дальше продажи сигарет и другой содержащей это зелье продукции прекратятся вовсе, пишет РБК.

В распоряжении издания есть новая концепция Минздрава против табакокурения до 2030 года. Согласно этому документу, в 2016 году курящими была треть россиян: это 30,9%(более 40 млн человек). А вот к 2040−2050 годам доля курильщиков в стране должна составить 5%, пишут в министерстве. Это снижение и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.

В краткосрочном плане к 2025 году надо снизить процент курящего населения до 25%.

В министерстве считают, что табачные компании приносят в виде налогов бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Например, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, социальные выплаты по болезням и из-за потери кормильца. Также без сигарет у граждан бы выросла трудоспособность и продолжительность здоровой жизни, сократилось бы время болезней. Таким образом, упущенная выгода в производстве в ВВП — около 2%, подсчитали аналитики ведомства.

Кстати, в 2019 году опять повысятся акцизы на табачные изделия.