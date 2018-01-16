Минздрав в новой стратегии ЗОЖ поделил продукты на "здоровые" и "вредные"

Минздрав России подготовил новую версию стратегию формирования здорового образа жизни, сохранив в ней разделение продуктов на вредные и здоровые. Компании-производители назвали этот вариант документа списком расстрельных мер, дискриминирующих российские продукты, пишет "Коммерсантъ".
По словам собеседников издания, ранее ведомство обещало убрать эти положения из документа. Минздрав рассчитывает согласовать документ до 22 января.
Ведомство предлагает установить акцизы на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, и призывает стимулировать производителей изменить рецептуры продуктов, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Также чиновники предлагают запретить рекламу вредных продуктов и введение маркировки, ориентированной на оздоровление режима питания. Производители видят в этом признаки дискриминации.
Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков отмечает, что продукты разделены на "вредные" и "полезные" по непонятным критериям. Терминология, которую используют в проекте, позволяет отнести молочную продукцию с небольшим содержанием жирности к здоровым продуктам, а с большим — к вредным, рассказывает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.
Такое предложение Минздрава может подорвать экспортный потенциал российских продуктов. Производителю придется указывать на этикетках, что в продукте содержится якобы вредный ингредиент. Очевидно, что покупатель будет делать выбор в пользу импортного продукта, уверен руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
В Минздраве подчеркнули, что стратегия пока находится в стадии проработки. Там признали, что для определенного вида пищевой продукции формулировка "вредные продукты" может быть спорной, но как общее понятие вполне жизнеспособна.
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