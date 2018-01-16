Минздрав в новой стратегии ЗОЖ поделил продукты на "здоровые" и "вредные"

По словам собеседников издания, ранее ведомство обещало убрать эти положения из документа. Минздрав рассчитывает согласовать документ до 22 января.

Ведомство предлагает установить акцизы на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, и призывает стимулировать производителей изменить рецептуры продуктов, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Также чиновники предлагают запретить рекламу вредных продуктов и введение маркировки, ориентированной на оздоровление режима питания. Производители видят в этом признаки дискриминации.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков отмечает, что продукты разделены на "вредные" и "полезные" по непонятным критериям. Терминология, которую используют в проекте, позволяет отнести молочную продукцию с небольшим содержанием жирности к здоровым продуктам, а с большим — к вредным, рассказывает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Такое предложение Минздрава может подорвать экспортный потенциал российских продуктов. Производителю придется указывать на этикетках, что в продукте содержится якобы вредный ингредиент. Очевидно, что покупатель будет делать выбор в пользу импортного продукта, уверен руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В Минздраве подчеркнули, что стратегия пока находится в стадии проработки. Там признали, что для определенного вида пищевой продукции формулировка "вредные продукты" может быть спорной, но как общее понятие вполне жизнеспособна.