Минздрав заверил, что не допустит дефицита жизненно важных лекарств из-за срыва госзакупок

В российском Минздраве заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в 2019 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Уже прошли переговоры с производителями и поставщиками лекарств, сообщает РИА Новости. В министерстве здравоохранения проанализировали причины срыва госзакупок и дали разъяснения заказчикам и поставщикам.

В первой половине 2019 года в России сорвались 60,8 тыс. государственных закупок жизненно важных препаратов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании Headway. По сравнению с прошлым годом количество несостоявшихся закупок лекарств выросло почти в два раза.

В исследовании говорится, что в основном сорванные тендеры — региональные. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами. На федеральном уровне чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ, пишет znak.com.

Рост числа несостоявшихся тендеров связан с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. С ее помощью Минздрав пытался выровнять закупочные цены на лекарства по всей России, но механизм оказался невыгоден производителям. Из-за этого они стали массово отказываться от участия в тендерах, указывает издание.