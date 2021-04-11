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Здоровье

«Мир-19». В России выдали патент на препарат для профилактики и лечения короновируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат «Мир-19» для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
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В ФМБА уточнили, что данное лекарственное средство обладает противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2.

«Препарат называется „Мир-19“. Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК», — говорится в сообщении.

Лечение осуществляется через ингаляционное или интраназальное введение. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, препарат безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет.

Также утверждается, что лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития ковида.

«В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2», — добавили в агентстве.

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