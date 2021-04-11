«Мир-19». В России выдали патент на препарат для профилактики и лечения короновируса

В ФМБА уточнили, что данное лекарственное средство обладает противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2.
«Препарат называется „Мир-19“. Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК», — говорится в сообщении.
Лечение осуществляется через ингаляционное или интраназальное введение. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, препарат безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет.
Также утверждается, что лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития ковида.
«В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2», — добавили в агентстве.