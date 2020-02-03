Мишустин подписал нацплан по борьбе с коронавирусом

Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами отметил, что на данный момент в России приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб.

«Ситуация под контролем», — заверил премьер.

Он также подчеркнул, что все зараженные изолированы и врачи оказывают им необходимую помощь.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», — заключил Мишустин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чите за одну неделю продали трехгодичный запас медицинских масок. На совещании решено проработать вопрос о закупке масок в других регионах. Также проверяют аптечные сети на завышение цен.