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Здоровье

Мишустин подписал нацплан по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами отметил, что на данный момент в России приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб.

«Ситуация под контролем», — заверил премьер.

Он также подчеркнул, что все зараженные изолированы и врачи оказывают им необходимую помощь.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», — заключил Мишустин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чите за одну неделю продали трехгодичный запас медицинских масок. На совещании решено проработать вопрос о закупке масок в других регионах. Также проверяют аптечные сети на завышение цен.

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