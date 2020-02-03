Трехгодичный запас медицинских масок в Чите продали за одну неделю

В Чите распродали запас медицинских масок, рассчитанный на три года, и ищут средства защиты в соседних городах, сообщает официальный портал Забайкальского края.

Власти региона отмечают, что на данный момент совместно с аптечными сетями решается вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с ажиотажным спросом на них.

«В аптечных сетях Читы за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок. При этом поступают сведения о возможных спекулянтах — гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок. Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске», — говорится в сообщении.

Власти Читы подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация о завышенных ценах на маски в ходе проверки не подтвердилась.

Недостоверными назвали и сообщения о срочной переоценке в аптеках города лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

При этом дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет, заверили в правительстве края.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в России выявлены два первых случая коронавируса — один в Забайкальском крае и один Тюменской области.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс. человек, скончался 361 человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российский Минздрав направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавируса 2019-nCoV. В список препаратов вошли три лекарства.