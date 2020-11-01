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Мишустин выделил деньги Алтайскому краю на модернизацию системы тестирования на COVID-19

Алтайскому краю выделено 15,7 млн рублей на оснащение специальным оборудованием антикоронавирусных лабораторий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован 31 октября на сайте кабмина.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео t.me/dbelyakov.

Как указано в документе, выделяемые из федерального бюджета средства предназначены для оснащения лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус.

Речь идет в данном случае об этиологической диагностике новой коронавирусной инфекции «методом амплификации нуклеиновых кислот» (МАНК). Фактически это ПЦР-тестирование.

Всего в стране будут модернизированы 84 лаборатории. Именно поэтому всем российским регионам выделили примерно одинаковую сумму.

Все необходимые лабораторные работы должны быть выполнены в регионах до 1 февраля 2021 года с предоставлением доклада правительству.

Напомним, что в Алтайском крае 31 октября было объявлено о 16 скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19. Количество заболевших коронавирусом с начала года составило 19 217 человек.

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