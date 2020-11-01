Мишустин выделил деньги Алтайскому краю на модернизацию системы тестирования на COVID-19

Как указано в документе, выделяемые из федерального бюджета средства предназначены для оснащения лабораторий медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус.
Речь идет в данном случае об этиологической диагностике новой коронавирусной инфекции «методом амплификации нуклеиновых кислот» (МАНК). Фактически это ПЦР-тестирование.
Всего в стране будут модернизированы 84 лаборатории. Именно поэтому всем российским регионам выделили примерно одинаковую сумму.
Все необходимые лабораторные работы должны быть выполнены в регионах до 1 февраля 2021 года с предоставлением доклада правительству.
Напомним, что в Алтайском крае 31 октября было объявлено о 16 скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19. Количество заболевших коронавирусом с начала года составило 19 217 человек.