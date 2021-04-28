Мишустин заявил о преодолении самого острого этапа пандемии

Также в Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России.

Информация о начале третьей волны коронавируса, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — сказал он.