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Жизнь

Алтайский край оказался в аутсайдерах по вакцинации от ковида

Всего 3,1% жителей Алтайского края привились от коронавируса по данным исследования VTimes. Регион находится в категории аутсайдеров.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

В категорию субъектов, где привито менее 4% населения, помимо Алтайского края, вошли Архангельская и Рязанская области, Северная Осетия, Чечня, Адыгея, Кабардино-Балкария, Тюменская область и Дагестан.

Исследование авторы проводили по данным на 20 апреля.

По более актуальным данным на момент выхода этой публикации, в Алтайском крае полностью привилось уже более 106 тыс. человек, что составляет 4,6% всего населения.

В нынешних темпах, чтобы вакцинировать 50% жителей, по данным единственного ресурса gogov.ru, который собирает статистику вакцинации по регионам, Алтайском краю понадобится 291 день.

Ранее краевой минздрав заявлял, что для остановки распространения коронавирусной инфекции, необходимо привить 60% населения — чуть более 1 млн взрослых жителей региона.

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