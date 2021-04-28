Алтайский край оказался в аутсайдерах по вакцинации от ковида

В категорию субъектов, где привито менее 4% населения, помимо Алтайского края, вошли Архангельская и Рязанская области, Северная Осетия, Чечня, Адыгея, Кабардино-Балкария, Тюменская область и Дагестан.
Исследование авторы проводили по данным на 20 апреля.
По более актуальным данным на момент выхода этой публикации, в Алтайском крае полностью привилось уже более 106 тыс. человек, что составляет 4,6% всего населения.
В нынешних темпах, чтобы вакцинировать 50% жителей, по данным единственного ресурса gogov.ru, который собирает статистику вакцинации по регионам, Алтайском краю понадобится 291 день.
Ранее краевой минздрав заявлял, что для остановки распространения коронавирусной инфекции, необходимо привить 60% населения — чуть более 1 млн взрослых жителей региона.