777 млн китайцев привились от коронавируса

777 миллионов китайцев получили оба компонента вакцины от коронавируса. Это больше половины всего населения КНР, сообщает Global Times.

Китай преодолел первую волну пандемии легче многих других стран.

За все время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев — 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.

Меры предосторожности

5 августа Китай ввел ограничения на работу кинотеатров из-за новой вспышки ковида с эпицентром в Нанкине.

На неопределенный срок отменяется XI Пекинский международный кинофестиваль, который должен был пройти в китайской столице с 14 по 21 августа.

Кроме этого, власти Китая усиливают контроль на границе, пишет polit.ru. При отсутствии веских причин для пересечения границы в ту или иную сторону соответствующие разрешения выдаваться не будут.

Особое внимание будет уделяться ввозимым в Китай товарам, на поверхности которых, по мнению китайских властей, может проникать вирус. Особенно это касается замороженных продуктов питания.

Ухань

В китайском городе Ухань, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, власти проверили за пять дней всех жителей — 11,5 млн человек — на коронавирус. В городе появились новые случаи заражения впервые в июня 2020 года — девять человек.

В районе Уханя, где обнаружились новые случаи ковида, введен карантин. Занятия в школах и университетах приостановлены. Часть станций метро закрыта, в подземке действует масочный режим, а пассажирам измеряют температуру. Также власти пытаются добиться ускорения вакцинации учителей и учащихся.