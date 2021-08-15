777 млн китайцев привились от коронавируса

Китай преодолел первую волну пандемии легче многих других стран.
За все время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев — 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.
Меры предосторожности
5 августа Китай ввел ограничения на работу кинотеатров из-за новой вспышки ковида с эпицентром в Нанкине.
На неопределенный срок отменяется XI Пекинский международный кинофестиваль, который должен был пройти в китайской столице с 14 по 21 августа.
Кроме этого, власти Китая усиливают контроль на границе, пишет polit.ru. При отсутствии веских причин для пересечения границы в ту или иную сторону соответствующие разрешения выдаваться не будут.
Особое внимание будет уделяться ввозимым в Китай товарам, на поверхности которых, по мнению китайских властей, может проникать вирус. Особенно это касается замороженных продуктов питания.
Ухань
В китайском городе Ухань, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, власти проверили за пять дней всех жителей — 11,5 млн человек — на коронавирус. В городе появились новые случаи заражения впервые в июня 2020 года — девять человек.
В районе Уханя, где обнаружились новые случаи ковида, введен карантин. Занятия в школах и университетах приостановлены. Часть станций метро закрыта, в подземке действует масочный режим, а пассажирам измеряют температуру. Также власти пытаются добиться ускорения вакцинации учителей и учащихся.