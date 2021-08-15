15 августа 18°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

777 млн китайцев привились от коронавируса

777 миллионов китайцев получили оба компонента вакцины от коронавируса. Это больше половины всего населения КНР, сообщает Global Times.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Китай преодолел первую волну пандемии легче многих других стран.

За все время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев — 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.

Меры предосторожности

5 августа Китай ввел ограничения на работу кинотеатров из-за новой вспышки ковида с эпицентром в Нанкине.

На неопределенный срок отменяется XI Пекинский международный кинофестиваль, который должен был пройти в китайской столице с 14 по 21 августа.

Кроме этого, власти Китая усиливают контроль на границе, пишет polit.ru. При отсутствии веских причин для пересечения границы в ту или иную сторону соответствующие разрешения выдаваться не будут.

Особое внимание будет уделяться ввозимым в Китай товарам, на поверхности которых, по мнению китайских властей, может проникать вирус. Особенно это касается замороженных продуктов питания.

Ухань

В китайском городе Ухань, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, власти проверили за пять дней всех жителей — 11,5 млн человек — на коронавирус. В городе появились новые случаи заражения впервые в июня 2020 года — девять человек.

В районе Уханя, где обнаружились новые случаи ковида, введен карантин. Занятия в школах и университетах приостановлены. Часть станций метро закрыта, в подземке действует масочный режим, а пассажирам измеряют температуру. Также власти пытаются добиться ускорения вакцинации учителей и учащихся.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость