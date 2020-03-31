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Здоровье

122 млн рублей направлено на борьбу с Covid-19 в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении 80 млн рублей на противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории региона.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Также распоряжением правительства РФ Алтайскому краю выделена финансовая помощь в 42 млн рублей, сообщает пресс-центр правительства региона.

Средства направят на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным Covid-19 в соответствии с общими требованиями к оснащению коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, утвержденными Минздравом России.

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции. Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

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