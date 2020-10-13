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Здоровье

9 млн жителей китайского города бесплатно протестируют медики из-за 12 заразившихся ковидом

Китайские власти начали кампанию по бесплатному тестированию 9 млн жителей после выявления 12 случаев заболеваний в городе Циндао (провинция Шаньдун) за пять дней, сообщает China Daily.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Все случаи были выявлены в больнице, где проходят лечение пациенты с COVID-19, прибывшие из-за границы и госпитализированные после прохождения обязательных тестов при въезде в КНР.

Жесткие меры направлены на предотвращение распространения эпидемии за пределы провинции.

За последние 56 дней власти не сообщали о случаях местного заражения, поэтому эта вспышка еще раз демонстрирует трудности с контролем распространения вируса, пишет bfm.ru.

Тесты по всему городу должны быть завершены в течение пяти дней.

Поднебесная первая приняла на себя удар COVID-19. Полгода китайским властям удается удерживать ситуацию под контролем.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Радикальная стратегия

Противовирусную стратегию КНР можно назвать одной из самых радикальных в мире.

Ограничения во многих регионах не только тщательно контролировались, но и поддерживались куда дольше, чем в других странах — даже когда заболеваемость в полуторамиллиардном Китае стала исчисляться десятками случаев в сутки, страна еще месяц поддерживала режим локдауна.

К лету большинство жестких ограничений сняли, но их место заняли другие профилактические меры.

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