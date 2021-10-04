4 октября
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Здоровье

Мнение эксперта: 9-летней студентке МГУ угрожает опасность в развитии

Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой угрожает опасность из-за отставания в развитии, сообщил специалист по оценке степени угроз различного вида, в том числе и масштабных эпидемий Александр Евсин.

Лекция. Обучение.
Лекция. Обучение.
СС0

«Она решает эти тесты, как орешки. Но реально слабо понимает простейшие принципы даже социального взаимодействия, жизненно важного для нормальной коммуникации с людьми. Я бы даже сказал, что для 9-летнего ребенка она отстает в психоэмоциональном развитии. И не по причине каких-то физиологических или психических отклонений, а попросту, потому что не участвует в нормальных отношениях, которые имеют естественную градацию по возрасту», — приводит слова аналитика Ридус.

Подавляющее количество научных и учебных знаний Алисы, проверенных тестами, являются на самом деле не знаниями, указал эксперт.

«Алиса смышленый ребенок с очень хорошей памятью и восприимчивостью к мотивации — ее убедили что ей нужно постоянно что-то зубрить и сдавать тесты — она это и делает», — объяснил специалист.

Ранее однокурсники 9-летней Алисы Тепляковой рассказывали, что девочка перебивает преподавателей и одногруппников на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек, пишет ura.ru.

На дистанционных лекциях девочка как будто «не совсем вообще понимает, что происходит» и поэтому мешает учебному процессу, считает студентка.

«На одном из занятий Алиса постоянно отвечала, хотя ее не спрашивали. И добавляла: „Вот я уже это прочитала“. На математике девочка перебивала педагога и рассказывала, что уже решала многие задачи через матрицы», — привела пример однокурсница Алисы.

Студенты психфака также говорили, что она ведет себя как ребенок и у нее слабая социализация.

Студенты раздражаются, но понимают, что девочка не виновата в том, что происходит.

Алиса успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике и получила аттестат за 11-й класс. После этого она сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. Алиса прошла на платную форму обучения.

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