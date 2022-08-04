Много операций и лекарств. Как и почему на Алтае выросли объемы помощи раковым больным

За полгода в краевом онкодиспансере увеличилось не только число собственных курсов лечения, но и количество пациентов, которые отправляются в федеральные центры. Алтайские онкологи посчитали количество необходимых коек, пересмотрели статус собственных отделений и оптимизировали оказание медпомощи в соответствии с новым порядком. Рассказываем об итогах их работы.

Ревизия ресурсов

Новый порядок оказания онкологической помощи вступил в силу с 1 января 2022 года.

Главврач Алтайского краевого онкологического диспансера и главный онколог региона Игорь Вихлянов говорит, что практически весь прошлый год служба занималась анализом имеющихся ресурсов и оптимизацией клинических отделений, чтобы привести их в соответствие с новыми стандартами, а главное, чтобы «приблизить онкопомощь к пациентам», сделать ее максимально оперативной и прозрачной.

Ключевые изменения коснулись, в первую очередь, статуса клинических отделений. Если раньше прооперированные пациенты могли продолжать лечение курсами химиотерапии здесь же в «хирургии», то отныне профили отделений строго разграничены. Благодаря этому врачи сейчас могут сосредоточиться на конкретном направлении, постоянно совершенствуясь в нем.

«Это очень важно, поскольку онкология в последние годы развивается стремительно, постоянно растет объем знаний и информации, необходимых для работы. Узкое профилирование становится объективной необходимостью», — считает Игорь Вихлянов.

В этой связи в последние два года в диспансере активно формировали блок противоопухолевой лекарственной терапии, открывали дополнительные стационарные отделения и дневные стационары. На сегодня в диспансере семь специализированных подразделений занимаются лекарственным лечением раковых опухолей.

По словам главного онколога, положительные результаты работы очевидны. За полгода объем онкологической помощи взрослому населению вырос по всем ключевым направлениям.

Цифра 770 единиц составляет коечный фонд онкослужбы края в круглосуточных стационарах и 220 единиц — в дневных, работающих в три смены.

Алтайский онкодиспансер. Игорь Вихлянов. АКОД «Надежда».

Операции

За шесть месяцев 2022 года в краевом онкоцентре выполнили на 106 операций больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, по некоторым направлениям произошел настоящий прорыв. Например, количество хирургических вмешательств в торакальном отделении выросло более чем в два раза — с 298 до 442.

Лучевая терапия

Почти на 10% в региональном онкодиспансере увеличили объемы лучевой терапии, на 15% выросло количество курсов лекарственного лечения: в текущем году уже проведено на 1389 курсов больше, нежели за тот же период прошлого года.

В алтайском краевой онкодиспансере. akod22.ru

Лекарственная терапия

Помимо классической химиотерапии в крае активно используются современные противоопухолевые препараты — таргетные, иммунологические, гормональные.

Собственная молекулярная лаборатория краевого онкодиспансера ежегодно выполняет около 9,5 тыс. исследований генетических мутаций для более точного подбора схем лекарственного лечения.

В крае есть онкобольные с запущенными формами рака легких, желудка, кишечника, с распространенными опухолями головы и шеи. Радикально удалить такие новообразования часто невозможно, потому что так называемое «операционное поле» ограничено: пациент может не перенести масштабную операцию, вмешательство хирургов бессмысленно. Для таких пациентов лекарственная терапия стала шансом на спасение, подарила месяцы и годы жизни.

Игорь Вихлянов подчеркивает, что в направлении лекарственной терапии раковых опухолей все большую роль играют центры амбулаторной онкологической помощи. В крае их пока три: в Камне-на-Оби, Алейске и Славгороде. Пациенты из этих округов могут не ехать многие километры до Барнаула, а получать терапию недалеко от дома в условиях дневного стационара.

За первое полугодие 2021 года в этих центрах провели 96 курсов лекарственной противоопухолевой терапии, а в этом году — уже 476.

Капельница. Лечение. pixabay.com.

Телемедицина

В 2022 году в краевом онкодиспансере заработал отдел телемедицины, необходимость в котором назревала давно. Главный онколог говорит, что консультироваться по поводу пациентов с экспертами национальных медицинских исследовательских центров в диспансере начали еще в октябре 2019 года. Однако только сейчас, благодаря созданию отдельной самостоятельной структуры и четко прописанному порядку взаимодействия участников дистанционного консультирования, эта работа стала системной.

Так, за первые шесть месяцев 2022 года онкологи провели 295 консультаций с ведущими клиниками страны (151 — за аналогичный период прошлого года), на лечение в федеральные центры направлены 204 пациента (158 — в прошлом году).

С другой стороны, благодаря развитию телемедицины краевой онкодиспансер и сам укрепил статус экспертного центра для диспансеров Бийска и Рубцовска, центров амбулаторной онкопомощи и первичных медорганизаций края. За шесть месяцев ткущего года диспансер дал 39 консультаций, в прошлом году их было только пять.

«Мы видим, что стандарты и принципы, декларированные новым порядком, работают. Алтайская онкослужба получила новый импульс для развития и совершенствования своих возможностей», — говорит Игорь Вихлянов.

Цифра 4990 случаев злокачественных новообразований диагностировали жителям Алтайского края за шесть месяцев 2022 года.

В Алтайском онкодиспансере. altairegion22.ru

Что еще будет

На Алтае откроются профильные отделения реабилитации для онкопациентов. Онкологическая служба Алтайского края впервые в своей истории вошла в специализированную программу.

Пока в систему ОМС официально внесены две группы по медицинской реабилитации — постмастэктомический синдром и онкоостеология. Перечень расширят: скоро курсы реабилитации будут доступны пациентам гинекологического профиля, больным с опухолями головы и шеи, а также тем, кто перенес лечение на органах пищеварительного тракта и грудной клетки.

Региональная программа по реабилитации рассчитана до конца 2030 года. Краевой онкодиспансер и диспансер Бийска станут первыми учреждениями, включенными в систему по этой программе.

В дальнейшем комплексные модели по восстановлению утраченных функций будут применяться во всех медицинских организациях региональной онкологической службы, в том числе на базе центров амбулаторной онкологической помощи.

Психолог Алла Лобанова. Краевой онкодиспансер.