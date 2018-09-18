Минздрав изучит предложение ввести «сухой закон» в России

Минздрав изучит идею депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России « сухой закон », сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что пока это предложение в министерство в письменном виде не поступало, пишет РИА Новости .

Милонов предлагает введение «сухого закона» в качестве временной меры — до того, как будет «наведен порядок» в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

«Что касается таких радикальных инициатив, они должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них была только польза, но не было вреда сопутствующего», — сказала Скворцова журналистам.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский заявил, что предложение Милонова может привести только к негативным последствиям, в том числе к развитию теневого рынка, пишут «Известия».