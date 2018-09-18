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Минздрав изучит предложение ввести «сухой закон» в России

Минздрав изучит идею депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России «сухой закон», сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что пока это предложение в министерство в письменном виде не поступало, пишет РИА Новости.

Алкоголь.
Алкоголь.
Михаил Хаустов

Милонов предлагает введение «сухого закона» в качестве временной меры — до того, как будет «наведен порядок» в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

«Что касается таких радикальных инициатив, они должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них была только польза, но не было вреда сопутствующего», — сказала Скворцова журналистам.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский заявил, что предложение Милонова может привести только к негативным последствиям, в том числе к развитию теневого рынка, пишут «Известия».

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