15 декабря
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Здоровье

Могут ли ввести масочный режим в Барнауле, ответил глава города

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопрос эпидемиологической ситуации в Барнауле на селекторном совещании с главами районов и своими заместителями. Об этом сообщает мэрия города.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

На совещании отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Барнаула довольно высокая.

По информации медиков, грипп проходит в тяжелой форме и сопровождается высокой температурой.

Вячеслав Франк рекомендовал использовать масочный режим при обострении эпидемиологической ситуации. Маски стоит носить тем, кто работает в коллективах.

Ранее стало известно, что число заболевших свиным гриппом резко выросло в Бийске. За последние три дня в инфекционное отделение Центральной городской больницы Бийска обратились более 100 пациентов.

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