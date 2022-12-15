Могут ли ввести масочный режим в Барнауле, ответил глава города

На совещании отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Барнаула довольно высокая.
По информации медиков, грипп проходит в тяжелой форме и сопровождается высокой температурой.
Вячеслав Франк рекомендовал использовать масочный режим при обострении эпидемиологической ситуации. Маски стоит носить тем, кто работает в коллективах.
Ранее стало известно, что число заболевших свиным гриппом резко выросло в Бийске. За последние три дня в инфекционное отделение Центральной городской больницы Бийска обратились более 100 пациентов.
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