Число заболевших свиным гриппом резко выросло в Бийске

За последние три дня в инфекционное отделение Центральной городской больницы Бийска обратились более 100 пациентов, сообщает «Бийский рабочий».

В этом году свиной грипп заметно потеснил коронавирус. Врачи во всю бьют тревогу — новое заболевание не менее опасно и переносится тяжело не только для взрослых, но и для детей. После него также возможны осложнения.

К основным симптомам свиного гриппа относятся: резкое повышение температуры тела, головная боль, першение в горле, болезненная реакция зрачков на свет. Насморк в данном случае скорее — исключение.

По прогнозам врачей, в ближайшие шесть-восемь недель количество заболевший людей будет только расти.

Дети. Вирус. СС0.

Следует помнить, что грипп отличается от ОРВИ, поэтому своевременное и правильно назначенное лечение поможет избежать осложнений и пневмонии, а в некоторых случаях летального исхода.

«60% осложнений — это бронхиты, пневмонии, синуситы. И в этот подъем заболеваемости регистрируем, что вирус поражает детей грудного возраста, младших школьников и взрослых. Пока активный подъем идет среди детского населения», — рассказывает заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская.

Роста заболевания гриппом можно было избежать, говорят врачи, если бы большая часть населения своевременно поставили прививку от гриппа.

Как отмечают специалисты детской городской больницы, помимо свиного гриппа сейчас регистрируют и микс- смешанную инфекцию, которая протекает тяжелее. Помимо высокой температуры может быть интоксикация — резкие боли в глазах и лихорадка.

Рекомендуется вовремя обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. На фоне такой смешанной циркуляции возбудителей, только медицинский работник точно сможет определить вид инфекции и назначить правильное лечение.

Медики советуют чаще мыть руки, носить маску, по возможности избегать мест большого скопления людей, чаще бывать на свежем воздухе и запастись витаминами.

Ранее стало известно, что свиной грипп выявили в 74 регионах России.