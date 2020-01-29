Могут ли жители Алтайского края заразиться коронавирусом

Вспышка коронавируса в Китае стала поводом для беспокойства людей по всему миру, жители Алтайского края не исключение. Некоторые предостерегают родственников от поездок в Азию, другие боятся брать в руки посылки из Китая, а кто-то опасается аэропортов. Altapress.ru разбирался, существует ли реальная угроза заражения и как его избежать.

1. Поездки в Китай

У Алтайского края плотные отношения с Китаем. Жители региона ездят в эту страну в отпуск, в деловые миссии и на соревнования. Врачи установили, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому риск подцепить ее, находясь в стране, где началось заражение, выше всего.

Туризм

Рейсы в Китай из России пока не отменили. То есть при желании улететь туда можно. Но Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от подобных путешествий, а туроператорам — от продаж путевок в эту страну. К первой рекомендации присоединился и Роспотребнадзор.

Туристам, которые уже в Китае, рекомендуется соблюдать меры безопасности — не покидать отели без острой необходимости.

Отдых на море. СС0

По словам Александры Томашевич, президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ), точных данных о количестве туристов из региона в Китае нет.

У туркомпаний, которые входят в ассоциацию (их около 40), на Хайнане отдыхают четверо жителей региона. Сейчас на этом курорте не сезон. Туры, которые покупали на февраль, аннулируют.

«При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», — уточнили в Ростуризме.

Деловые поездки и соревнования

В федерации шахмат Алтайского края сообщили, что в середине февраля пять ведущих игроков региона должны были отправиться в провинцию Хэйлунцзян (столица — Харбин) на крупный международный турнир. Билеты уже купили.

Однако на днях организаторы прислали уведомление, что турнир из-за эпидемии отменили. Сейчас решаются вопрос, как вернуть деньги за оплаченные авиабилеты.

Самолет СС0

Количество погибших от коронавируса в Китае достигло 106 человек, количество зараженных превысило 4 тыс. человек (РБК, данные на 28 января).

2. Поездки в другие страны Азии и Европу

Кроме Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Таиланде (шесть человек), в Германии (один человек), во Франции (три человека), во Вьетнаме (два человека), в США (пять человек).

В Индии 11 человек положили на наблюдение с подозрением на коронавирус.

На счет этих стран никаких рекомендаций от контролирующих органов в России не поступало. Но перед поездками за границу в Роспотребнадзоре рекомендуют узнавать эпидемиологическую обстановку в той стране, куда вы собираетесь.

3. Аэропорты

Многие российские аэропорты сообщили, что усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса. Например, в Шереметьево людей, прилетевших из Китая, встречают с тепловизорами сотрудники Роспотребнадзора. Эти устройства позволяют дистанционно определить, повышенную температуру — это один из симптомов заражения коронавирусом.

Людей с высокой температурой специалисты изолируют, чтобы разобраться, что является ее причиной.

Барнаульский аэропорт. Анна Зайкова

То же самое делают и в аэропорту Барнаула. Но под повышенное внимание попадают также туристы из Таиланда и Вьетнама, сообщили «Вести Алтай». С начала января досмотрели 11 международных рейсов и проверили 4 тыс. пассажиров. Граждан с клиническими проявлениями распираторной инфекции не выявили.

В пунктах пропуска через границу усилили контроль за ввозом животноводческой продукции, так как вирус может распространяться через животных.

4. Посылки из Китая

Врачи уверяют, что заразиться коронавирусом через посылки из Китая невозможно. Пока нет данных, что вирус передается контактно-бытовым путем, сказал врач- инфекционист Алексей Ртищев.

Даже если больной чихнет на посылку, вирус будет жить на ней максимум 48 часов, говорит кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Но посылки из Китая идут существенно дольше.

Посылки. Источник: ООО «Фикси».

5. Китайский рынок в Барнауле

На «китайском рынке» на пр. Космонавнов в Барнауле, все товары проходят проверку Роспотребназдора, ветслужбы, Россельхознадзора, на всю продукцию есть подтверждающие документы, рассказал Иван Куц, генеральный директор «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» сайту amic.ru.

По его словам, в 1990-х года на рынке была большая доля работающих из Китая и других стран ближнего зарубежья, поэтому система контроля «всегда велась в особом режиме».

Количество покупателей на рынке не уменьшилось.