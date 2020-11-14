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Здоровье

Молчание — золото: неожиданный способ борьбы с ковидом предложил медик

Во время пандемии COVID-19 в общественных местах лучше не разговаривать без маски, особенно громко. Иначе даже соблюдение социальной дистанции может не спасти от заражения, заявил главврач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в эфире «Радио Sputnik».

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

«Формулировку „молчание — золото“ никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — сказал медик.

Специалист пояснил — во время разговора человек выдыхает воздух с такой силой, что рекомендованная дистанция с собеседником в 1,5 метра может оказаться неэффективной. При этом громкость голоса и эмоции говорящего прямо влияют на его заразность. Чем громче и эмоциональнее общается человек, чем он больше пытается спорить, тем больше выделяется вирусных частиц, пояснил врач, пишет bfm.ru.

По этой причине нежелательно спорить в общественных местах с неносящими маску. Если такой нарушитель «тихо стоит», вреда от него намного меньше, чем если окружающие начинают с ним скандалить и выяснять отношения.

Так, один из ковид-диссидентов в Москве сцепился с сотрудником полиции и укусил его за палец.

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