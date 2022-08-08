Мощные геоудары атаковали Алтайский край и другие сибирские регионы. Расписание на август

Неоднозначным днем окажется 8 августа для метеозависимых людей — геоудары будут последовательно менять свою силу.

К вечеру 8 августа начнется мощная магнитная буря, предупреждает kurer-sreda.ru.

С 15:00 и до 21:00 (мск) Землю будут атаковать геоудары, равные по силе 4 баллам.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

Гаджеты

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис». Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Бури и штиль в августе

Сильное влияние на магнитосферу земли будет прослеживаться 17 августа, пишет vesiskitim.ru. Геоудар будет равняться 5 баллам. С 18 по 20 августа также ожидаются возмущения, но они будут средними. К концу месяца ожидается «солнечный штиль».